9 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet adresleri üzerinden İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı duyuruldu. Arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla yaşanacak elektrik kesintileri evden çalışanlar, günü evde geçirmeyi planlayanlar, çalışmaları ve programları olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anadolu yakası ve Avrupa yakasında gün içinde gerçekleşecek elektirik kesintilerini merak ediyor. Bu kapsamda elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 9 Şubat 2022 Çarşamba Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

9 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Şubat Çarşamba için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

9 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 11120304

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120294

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120306

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11001627

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11001680

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk/ GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001681

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/02/2022 03:00:00 - 09/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk/ YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk/ YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 ŞUBAT AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

