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9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

08.02.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajını vererek herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.Sigaranın solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken, tedavi şansını da düşürdüğünü ifade eden Başkan Uçar, sigarayı bırakmanın pandemi döneminde daha da önem kazandığını söyledi.

Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajını vererek herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.
Sigaranın solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken, tedavi şansını da düşürdüğünü ifade eden Başkan Uçar, sigarayı bırakmanın pandemi döneminde daha da önem kazandığını söyledi. Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Başkan Uçar, "Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan tüm Hakkarili vatandaşlarımıza (çok yakın zamanda Hakkari İlimizde kurulması tamamlanacak) Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Korona virüs döneminde ‘Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı’ kampanyasını başlatan Yeşilay, hem sigarayı bırakmanın önemine değindi hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Instagram üzerinden ‘Sigarayı bırak’ adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü ile de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk korona virüs vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi" dedi.

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Hakkari Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:55
Öğle
12:24
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

İkizler Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
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