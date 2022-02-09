9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi her gün güncel olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. Bir süre önce İSKİ'nin yaptığı duyuruya göre; Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanmıştı. Bu nedenle İstanbullular 9 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 9 Şubat Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

9 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

9 Şubat 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 ŞUBAT 2022 Çarşamba

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

