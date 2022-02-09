HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2022 Çarşamba

09.02.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat su kesintisi olan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinde yer verilen bilgi ile duyuruluyor. Su kesintisi yaşanması ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar konu ya dair 9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi her gün güncel olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. Bir süre önce İSKİ'nin yaptığı duyuruya göre; Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanmıştı. Bu nedenle İstanbullular 9 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 9 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 9 Şubat Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

9 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

9 Şubat 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 ŞUBAT 2022 Çarşamba

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 Şubat Çarşamba hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? 9 Şubat Çarşamba hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Kaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldiKaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şehirde kriz merkezi oluşturuldu! “Uzak durun”

Şehirde kriz merkezi oluşturuldu! “Uzak durun”

İlginizi Çekebilir

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.