9 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal’a göre Başkan Trump’ın Merkez Bankası Başkanı olması için seçtiği Jerome Powell’a yönelik art arda yaptığı eleştiriler Powell’ın göreve gelmesini onaylayan Kongre üyelerince paylaşılmıyor. FED Başkanı Çarşamba gününden itibaren Kongre’de iki gün boyunca ifade verecek. Gazteye göre siyasi yelpazenin here iki tarafından da Kogre üyeleri Powell’ın çıkardığı işten büyük ölçüde övgüyle söz ediyor. Yapılan röportajlarda Kongre üyeleri Trump’ın Fed’den faizleri düşürmesi çağrısına destek vermesi ve Başkan’ın Powell’ı görevden alma çabalarına karşı duracaklarını belirtti. Trump, Powell’a faiz oranlarını düşürmediği ve doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasına engel olduğu gerekçesiyle öfkeli. Geçen ay verdiği bir röportajda Trump ‘‘Onu kovma hakkım var’’ demişti. Ancak kanunlar Fed başkanının yalnızca görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal etmesi halinde kovulabileceğini öngörüyor. Habere göre Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey ‘‘Bu çok kötü bir fikir olur. Fed Başkanı çok iyi bir iş çıkartıyor’’ derken, Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ‘‘Başkan Trump bunu yapmayacak kadar akıllı biri’’ ifadelerini kullandı. Bazı Demokratlar arasındaysa 2008 ekonomik krizinin ardından FED ve diğer bankaların uyguladığı sermaye standartlarının gevşetilmesi ve stres testleriyle ilgili kaygılı. Demokrat Senatör Sherrod Brown, FED’de 10 yıl önce yaşanan krizin ardından kolektif bir unutkanlık olduğunu söylüyor. Yine de Demokratlar da Beyaz Saray tarafından Powell’ı görevden almaya yönelik çabalara karşı çıkacaklarını belirtiyorlar.

New York Times Federal Temyiz Mahkemesi bugün Teksas’ta bir federal yargıcın Obamacare olarak bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nı iptal etme kararı konusunda haklı olup olmadığına yönelik iddiaları dinleyecek. Dava hem kanun kapsamında sağlık sigortası alan milyonlarca işiyi hem de 2020 seçimlerindeki genel manzarayı da etkileyecek. Dava 2010 tarihli sağlık sigortası kanununun önceden var olan hastalıkları bulunan kişilere yönelik getirdiği korumaları ve diğer önemli kazanımları tehdit ediyor. Demokrat savcıların bulunduğu 21 eyalet ve Temsilciler Meclisi, kanunu savunmak için davaya müdahil oluyor. Gazeteye göre davayla öne çıkan sorular şunlar: Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın herkesi sağlık sigortası almaya mecbur etmesi hukuka aykırı mı, aykırıysa bu tüm yasanın iptal edilmesini mi gerektiriyor? Dava Demokrataların da Cumhuriyetçilerin de lehine sonuçlansa kaybeden tarafın Anayasa Mahkemesi’ne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumun da 2020 seçimleri öncesinde sağlık sigortası konusunun tarafların seçim kampanyalarında yeniden öne çıkmasına sebep olması bekleniyor.