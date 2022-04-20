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  4. 9 terörist etkisiz hale getirildi! MSB bu sözlerle duyurdu: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!

9 terörist etkisiz hale getirildi! MSB bu sözlerle duyurdu: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!

20.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

9 terörist etkisiz hale getirildi! MSB bu sözlerle duyurdu: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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