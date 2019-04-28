EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "9. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlendi, vatandaşlara ciğer ikram edildi.

Festivalin son gününde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tava ciğer ustaları, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi.

Vali Canalp, Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hem dünyanın en büyük tavasının hem de en iyi tava ciğer ustalarının Edirne'de olduğunu söyledi.

Turizmin, Türkiye ve Edirne için çok kıymetli olduğunu ifade eden Canalp, gastronomi turizminin Türkiye ve Edirne'de geliştiğini, bu kapsamda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Gürkan da Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir mutfağa sahip olduğunu dile getirdi.

Tava ciğerin de bu mutfak içerisinde yer aldığını aktaran Gürkan, gastronomi turizmi kapsamında kentin çok sayıda turist çektiğini belirtti.