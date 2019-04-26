9. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Edirne'ye gelen turist sayısının her yıl arttığını belirten Canalp, "Bir yıl içerisinde yüzde 25'lik bir artış yaşanması çok güzel ve çok anlamlı. Bu artışları geleceğe taşımanın zamanı geldi. Edirne'ye 5.5 milyon turist yetmiyor, Edirne 10 milyonlu rakamları da inşallah yaşayacak ve bu rakamları da hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, festivalin gastronomi turizminin canlı bir örneğini sunduğunu söyledi.

Edirne, Bursa, Bolu, İzmir Seferihisar, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Bosna Hersek ve Karadağ'dan bando ekipleri, tava ciğer ustaları ve vatandaşlar, Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.

Edirne'nin tanıtımı için çeşitli adımlar atıldığını anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 50 bin civarında değişik ebatlarda kitapçık şekilde broşür dağıttık. Broşür dağıtmak bu işin klasik tarafı ama postmodern turizm türleri ortaya çıktığı gibi artık postmodern tanıtım türleri de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de cep telefonları üzerinden yapılmış olan tanıtım uygulamalarıdır.

Bu çerçeve içerisinde de dört dilde, Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Bulgarca olarak cep telefonları üzerinden yeni bir uygulamayı faaliyete geçirme imkanımız oldu. Edirne'ye gelen turist cep telefonuna indireceği uygulama ile Edirne'de ne istiyorsa onu bulabilecek. Doğa, tarih, inanç ya da gastronomi destinasyonuna cep telefonundan ulaşabilecek."

Canalp, belediye iş birliği ve özel idare imkanlarıyla sınır kapılarında da tanıtım uygulamaları yapacaklarını ifade etti.

-Hıdrellez sahuru yapılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 2018 verilerine göre, Edirne'ye 5.5 milyon turistin geldiğini belirtti. Edirne'yi ziyaret edecek turist sayısını 10 milyona çıkarmak için çaba harcadıklarını belirten Gürkan, bu kapsamda turist memnuniyeti için denetimlerin sıklaştırılacağını kaydetti.