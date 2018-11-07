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9. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:09 | Son Güncelleme

Buhara Medya Ödül Töreninde başta siyaset, medya ve sanat olmak üzere 40 dalda ödül verildi

Buhara Medya Ödül Töreninde 40 dalda ödül verildi.

Buhara Medya Grubu tarafından bir otelde düzenlenen "9. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni"ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile siyaset, medya, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Tören'de Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva "Türk Dünyası Kültür Hizmet Ödülü"ne, Buket Aydın "Yılın Ana Haber Bülteni Sunucusu Ödülü"ne ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan "Yılın Bürokratı Ödülü"ne layık görüldü.

Paşayeva, Aydın ve Ceylan, ödüllerini Bakan Soylu'nun elinden aldı.

Törenin onur konuğu olan Soylu, yaptığı konuşmada, ödül törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, ödül alanları tebrik etti.

Herkesin başarıya çok ihtiyacı olduğunu belirten Soylu, başarılı iş yapanları ödüllendirmenin bir milletin asaletinden geldiğini söyledi.

Soylu, ülkede mesleki eğitim alanında yaptığı nitelikli çalışmalardan dolayı Adem Ceylan'a teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise "Sıfır Atık Proje Ödülü"ne layık görüldü. Karaaslan, ödülünü Buhara Medya Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Öztürk'ün elinden aldı.

Daha sonra 40 dalda ödüle layık görülenlere ödülleri verildi.

Tören, Bakan Soylu ve diğer davetlilerin pasta kesmesiyle sona erdi.

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