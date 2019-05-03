"9. Uluslararası Fotoğraf Günleri”ne yoğun ilgi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen “9. Uluslararası Fotoğraf Günleri,” KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımı ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında çok farklı fotoğraf çalışmalarının yer aldığı, Kıbrıs’ın tek ve en büyük etkinliği olan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nde 36 kişisel ve karma fotoğraf sergisi yanında 500’e yakın eserin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 5 ülkeden 100’e yakın fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin yer aldığı bu yılki organizasyonda sergi, slayt gösterileri ve söyleşilerin yanı sıra fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler de sunulacağını aktardı. Son 7 ayda Yakın Doğu Üniversitesinde 33 serginin gerçekleştirildiğini ve halihazırda 9 serginin kampüste sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte üniversitede “Araba Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi” ile 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

“Bilim, sanat ve inovasyon ile küresel bilgi merkezi olmak yolunda ilerliyoruz”

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen üniversitenin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini, akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “20 fakülte, 6 enstitü, 32 araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuvarı, büyük kütüphanesi, süper bilgisayarı, sayısız bilimsel araştırma projesi, bin 200’e ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i Nobel ödüllü, 2’si TÜBİTAK bilim ödüllü, 5’i Bilime Yön Veren Türk Bilim İnsanları arasında yer alan binin üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe doğru kararlı adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Gelişmişliğin en önemli göstergesi ihracat rakamları, enflasyon oranları ve turizm rakamları yanında kültür ve sanattır”

Kültür sanat etkinliklerinin gündeminin ön sırasında yer alan konu başlıklarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, sık sık düzenlenen bu tür etkinliklerden dolayı Günsel Ailesi’ni, üniversite yönetimini ve öğretim görevlilerini kutladı. "Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde emek veren ve alın teri dökenlere en içten sevgilerimi iletiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kültür ve sanat boyutu geride kalmış kalkınma gerçek anlamda bir kalkınma değil. Gelişmişliğin en önemli konularından biri ihracat rakamları, enflasyon oranları ve turizm rakamları yanında kültür ve sanattır” dedi.

Bu yönde kıvanç duyulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumda kültürel ve sanatsal alanda devinim yaşandığını, özellikle fotoğraf alanında ciddi bir gelişim olduğunu söyledi. Akıncı, üniversitelerin bu konuya olan ilgilerinin artarak sürdürülmesi halinde toplumun diğer kesimini de etkileyeceğini ve bu anlamda iyiye bir gidiş olacağını sözlerine ekledi.