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"9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Van'ın Erciş ilçesinde, Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festival için kente gelen yerli ve yabancı yüzlerce kişi, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu ve martıların balıkları kapma çabasını ilgiyle izliyor.

Halk konserlerinin düzenlendiği, tiyatro ve dans gösterilerinin sunulduğu festivale katılan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, stantları ve öğrencilerin açtığı sergiyi gezdi.

Balıkların yolculuğunu izlemek için gelen NTV haber spikeri Seda Öğretir de inci kefalinin hikayesini kaleme aldığı kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Öğretir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inci kefalini tanıma hikayesinin eskiye dayandığını söyledi.

Her yıl havaların ısınmasıyla inci kefalinin zorlu yolculuğunun başladığını hatırlatan Öğretir, "Bu zorlu yolculukta birçok sıkıntıyla mücadele ederek azimle neslini sürdürebilmenin örneğini sergilemektedirler ve ben de bundan etkilenerek inci kefalinin azminden ilham alarak hikayesini yazmaya karar verdim, çocuklar için. Çünkü örnek bir mücadeleleri var inci kefallerinin." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erciş etkinlik festival inci kefali Van

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