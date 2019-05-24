HABER

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9.

Van’ın Erciş ilçesinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefalinin eşsiz yolculuğu devam ediyor. Erciş Balık Bendi’nde üreme döneminde suyun akışının tersine yüzen inci kefallerini izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist bölgeye akın ediyor. Bu kapsamda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi katkılarıyla "9. Erciş Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor. Bugün itibariyle tüm hazırlıkları tamamlanan festival, katılımcılara 3 gün boyunca unutulmaz bir gün yaşatacak.
İHA muhabirine konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bu yıl 9.’sunu düzenleyecekleri festival için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Festivale yurt içi ve yurt dışından misafirleri davet eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Burada doğanın muhteşem harikasını hep birlikte temaşa ediyoruz. 3 gün sürecek festivalimizde; kültür, sanat ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Festival kapsamında inci kefalinin üremek için yaşadığı süreci hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Festivalimizin her bir günü dolu dolu geçecek”
Festivalde Van ili ile Erciş ilçesinin güzelliklerini ve el emeği göz nuru ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Festivalimizin ikinci gününde uluslararası tanınan İmera Grubu muhteşem bir performans sunacaklar. Festivalimizin her bir günü dolu dolu geçecek. Bu festivalle birlikte Erciş ilçemizin güzelliklerini, diğer taraftan el emeği göz nuru ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulacağız. Bu kapsamda gerek Erciş, gerek Van, gerek memleketimizde yaşayan insanımızın, gerek yurt dışından insanımızı festivalimize bekliyoruz. Festivalimizin Van’ımıza, Erciş’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için iptal başvurusu

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

MLKP terör örgütü nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.