9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Van’ın Erciş ilçesinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefalinin eşsiz yolculuğu devam ediyor. Erciş Balık Bendi’nde üreme döneminde suyun akışının tersine yüzen inci kefallerini izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist bölgeye akın ediyor. Bu kapsamda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi katkılarıyla "9. Erciş Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor. Bugün itibariyle tüm hazırlıkları tamamlanan festival, katılımcılara 3 gün boyunca unutulmaz bir gün yaşatacak.

İHA muhabirine konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bu yıl 9.’sunu düzenleyecekleri festival için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Festivale yurt içi ve yurt dışından misafirleri davet eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Burada doğanın muhteşem harikasını hep birlikte temaşa ediyoruz. 3 gün sürecek festivalimizde; kültür, sanat ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Festival kapsamında inci kefalinin üremek için yaşadığı süreci hep birlikte yaşayacağız” dedi.