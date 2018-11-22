Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunca (AHEF) "Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" temalı 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, Antalya'da düzenleniyor.

Belek'teki bir otelde yurt dışı ve yurt içinden 700 kişilik katılımla başlayan kongre ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan AHEF Başkanı H. Şenol Atakan, her yaş grubuna hizmet veren bir meslek grubu olduklarını söyledi.

Aile hekimliğini, en temel sağlık hizmeti veren grup olarak nitelendiren Atakan, sadece bir alanda değil, her alanda vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Kongreyi, bilimsel ve güncel bilgileri yenilemek, aile hekimleri arasında diyaloğu artırmak amacıyla düzenlediklerini anlatan Atakan, kongreyi her yıl gerçekleştirdiklerini, verimli çalışmalar elde ettiklerini dile getirdi.

Kongre boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından birbirinden önemli oturumlar gerçekleştirileceğini, okullar ve kurslar düzenleyeceklerini ifade eden Atakan, kongrede Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından 700 katılımcının yer aldığını söyledi.