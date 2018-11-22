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9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

"Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" temalı kongre, Antalya'da başladı - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan: "Biz işin temelini oluşturuyoruz. Çok önemli bir hizmet grubuyuz, bütün Türkiye nüfusunu kucaklıyoruz"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunca (AHEF) "Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" temalı 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, Antalya'da düzenleniyor.

Belek'teki bir otelde yurt dışı ve yurt içinden 700 kişilik katılımla başlayan kongre ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan AHEF Başkanı H. Şenol Atakan, her yaş grubuna hizmet veren bir meslek grubu olduklarını söyledi.

Aile hekimliğini, en temel sağlık hizmeti veren grup olarak nitelendiren Atakan, sadece bir alanda değil, her alanda vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Kongreyi, bilimsel ve güncel bilgileri yenilemek, aile hekimleri arasında diyaloğu artırmak amacıyla düzenlediklerini anlatan Atakan, kongreyi her yıl gerçekleştirdiklerini, verimli çalışmalar elde ettiklerini dile getirdi.

Kongre boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından birbirinden önemli oturumlar gerçekleştirileceğini, okullar ve kurslar düzenleyeceklerini ifade eden Atakan, kongrede Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından 700 katılımcının yer aldığını söyledi.

"Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" temalı kongrenin beş gün süreciğine değinen Atakan, ilk gün kurslar düzenlendiğini, pazar gününe kadar da 40'a yakın konuda sunumlar gerçekleştirileceğini bildirdi.

En ideal sağlık sisteminde, aile hekimliği hizmetinin büyük rolü olduğuna dikkati çeken Atakan, "Türkiye'nin nüfusu git gide yaşlanıyor, kronik hastalıklar, hipertansiyon, obezite, kanser vakaları önemli risk oluşturuyor. Biz ise işin temelini oluşturuyoruz. Çok önemli bir hizmet grubuyuz ve bütün Türkiye nüfusunu kucaklıyoruz." diye konuştu.

Kongrenin aile hekimleri arasındaki diyaloğu da geliştirdiğini vurgulayan Atakan, ülkenin dört bir yanından gelen hekimlerin birbirleriyle kaynaştıklarını, ortak sorunlarının, çözümlerini paylaştıklarını bildirdi.

Kongrede dünyada ve Türkiye'de hızla artan aşı reddi sayısı, durumu ve alınması gereken önlemler, kanserden korunmada aile hekimliğinin önemi ve yaşlı sağlığında aile hekimliğinin rolü konularının ele alınacağını anlatan Atakan, aile hekimliğinin temelini oluşturan koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların takibiyle tedavi edici sağlık hizmetleri konularının değerlendirileceğini kaydetti.

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