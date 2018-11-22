9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi

Medyanın, siyasi, ekonomik, kültür gibi konuların yanı sıra genel sağlık üzerinde de büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret eden Altınalan, "Reyting kaygısı, bilgisizlik ve reklam anlayışı toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici sonuçlar doğurmaktadır. Sağlıklı yapılmayan sağlık haberciliği toplumu yanlış yönlendirmekte, kişi ya da kişilerin çıkarları toplum sağlığına medya yoluyla feda edilebilmektedir." diye konuştu.

Bireylerin kendi fikirlerini oluştururken medyadan sağladıkları bilgi ve haberleri kullandıklarını anlatan Altınalan, böylesi etkili bir gücün dilediğinde olayı büyütebildiğini, dilediğinde ise küçük ve önemsiz gösterebildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve ajansın sağlık haberlerine yaklaşımı hakkında da bilgi veren Altınalan, ajans olarak bu yıl 2 bin 184'ü rutin olmak üzere 3 bin 645 sağlık haberi yayımlandıklarını, bu haberlerin büyük bir kısmını vaka ile yaşam haberlerinin oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak noktasında önem teşkil eden haberlere imza atıldığını ifade eden Altınalan, şöyle devam etti:

"Örnek verecek olursak organ naklinde, bağış oranlarının artırılması için medyaya düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Bu konuda uzman görüşlerinin de bulunduğu çok sayıda haberi yayımlamaktayız. Özellikle vaka bazlı haberlerde organ nakli sayesinde sağlığına kavuşan hastaların hikayelerini ele almaktayız.

Ayrıca bu konu başta olmak üzere, birçok sağlık haberi için hem multimedya hem de dizi haberler hazırlıyoruz. Sadece nakil ya da uzman görüşünü içeren haberi ele almakla kalmayıp organ bağışı noktasında toplumun kafasını karıştıran bir husus olarak ön plana çıkan 'dini gerekçeler' ile ilgili de hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de hekimlerle iş birliği içerisindeyiz."