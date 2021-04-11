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9'uncu kattaki köpeğe: Ne derdin var intihar etme

11.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da atıl halde bulunan binanın 9'uncu katına ulaşan köpek, bir vatandaş tarafından fark edildi. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmayan görevliler, hızlı şekilde olay yerine geldi. Ekiplerin çalışmasıyla sağ salim indirilen köpeği cep telefonuyla kayda alan vatandaşın söyledikleri ise görenleri gülümsetti.

Polatlı Şentepe Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde atıl durumda olan eski Duatepe SKK Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Eski hastanenin 9. katına çıkan bir köpeğin pencerenin pervazına çıkarak havladığı görüldü. Alışveriş yapmak üzere sokağa çıkan Yusuf Kılavuz adlı vatandaş, köpeğin bulunduğu yerden indirilmesi için hemen itfaiye ekiplerini aradı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri pencerenin pervazına çıkan köpeği sağ salim indirmeyi başardı. Bunun ardından olay yerine gelen Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.

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'NE DERDİN VAR? İN AŞAĞI, DEĞMEZ!'

Bir vatandaşın köpek indirilmeden önce çektiği videodaki “Ne derdin var in aşağı, değmez” sözleri ise izleyenleri güldürdü.

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İHA

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