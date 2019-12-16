HABER

9'uncu kattan yere çakıldı! Siirt'te korkunç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 23:18 | Son Güncelleme

Siirt’te bir apartmanın 9’uncu katından düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Hz. Fakirullah Mahallesi 1758. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9’uncu kattaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı.

Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ö.O.’nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
GÜNCELLEME - Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Korkutan deprem! 3,2 şiddetinde salladıKorkutan deprem! 3,2 şiddetinde salladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt bina düşme

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe

1,3 milyar dolarlık dev bütçe! Trump onayladı!

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı 

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Son dakika: Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3,2 şiddetinde salladı

16 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları!

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.