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9 yaşında kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

BURSA’da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nergis Odunkıran'ın yazdığı hikaye, öğretmen ve arkadaşları tarafından beğenildi.

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA’da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nergis Odunkıran'ın yazdığı hikaye, öğretmen ve arkadaşları tarafından beğenildi. Öğretmeninin "Sen büyüyünce yazar olacaksın" dediği Nergis, yazdığı hikayeleri birleştirerek kitap haline getirdi. İlkokulda eğitim görmeye 4 yıl önce başlayan Nergis Odunkıran, okuma-yazma öğrendikten hemen sonra kitap okumaya merak sardı. Nergis, henüz İlkokul 3'üncü sınıftayken hikayeler yazmaya başladı. Bir teneffüste öğretmeninin gösterdiği Sıla isimli çocuk yaşlardaki yazardan da ilham alan Nergis, vaktinin çoğunu hikaye yazmak ve okumak için ayırmaya başladı. Nergis, ilkokul 3'üncü sınıftayken öğretmeninin verdiği hikaye yazma ödevini de özenle yaptı. Sınıfta hikayesini okuduktan sonra öğretmeninden övgü alan olan Nergis mutlu oldu. Nergis'e öğretmeni "Sen büyüyünce yazar olacaksın" dedi. Heyecanı artan Nergis bir yıl içinde yazdığı hikayelerin birleştirip yenilerini de ekleyerek 50 sayfalık hikaye kitabı çıkardı. Kitapta bulunan resimleri ise Nergis'in sınıf arkadaşları çizdi. Hikayelerinde hayvan sevgisi, arkadaşlık ve çevre gibi konuları işleyen Nergis, "Birinin gelip kitabımı alıp, bastırıp, dağıtmasını, herkesin kitabımı okumasını çok istiyorum" dedi. Nergis'in yeteneğini ilkokulda öğretmeni Fatma Öztürk'ün keşfettğini söyleyen anne Hülya Odunkıran (28), "Nergis'i sürekli okumaya teşvik etti. Öğretmenimiz bunu bizimle de paylaştı. Nergis okuma yazmayı öğrendikten sonra sürekli farklı farklı hikayeler okuyordu. Daha sonra hikayeler yazmaya başladı. O hikayeleri takip edip fikirler verdik. Giderek hikaye yazmak konusunda kendini geliştirdi ve biriken tüm hikayelerini bir kitap haline getirmek istedik" dedi.

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