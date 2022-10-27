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9 yaşındaki Berat trafik kazasında öldü

27.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havuzlubahçe Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Berat Yalçın Konya’da geçirdiği trafik kazasında hayatında kaybetti.Kaza, dün akşam Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana geldi.

9 yaşındaki Berat trafik kazasında öldü

Havuzlubahçe Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Berat Yalçın Konya’da geçirdiği trafik kazasında hayatında kaybetti.
Kaza, dün akşam Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş’in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı.
Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. Berat Yalçın’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından Berat’ın fotoğrafını paylaşarak baş sağlığı diledi.

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trafik kazası

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