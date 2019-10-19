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9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçen K.A.'yı babası Ali E.'ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı.

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Ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi. Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Osmaniye Kadirli gözaltı darp

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