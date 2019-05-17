9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine “Çocuklar Üşümesin” gönüllüleri ismini veren bir grup, engelli olan 9 yaşındaki Rızgar Tezer’in hayalini gerçekleştirdi. Küçük Rızgar, AVM’de doyasıya eğlenip unutulmaz bir gün yaşadı.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan çocuklar “Üşümesin Gönüllüleri” ve düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, 9 yaşındaki Rızgar Tezer’in hayalini gerçekleştirdi. Maddi durumu iyi olmayan ailenin AVM’de doyasıya eğlenip ve alışveriş yapamadığını, engelli olan 9 yaşındaki Rızgar Tezer’in bu durumdan dolayı çok üzüldüğünü duyan gönüllüler, Ceylan Karavil Park AVM ile görüşerek durumu anlattı. AVM yönetiminin desteğiyle Tezer’e unutulmaz bir gün yaşanması için plan yapıldı. Rızgar Tezel’in Amed sporu desteklediğini öğrenen Amed Spor oyuncuları da plana katılarak Tezel’i AVM’ye davet ettiler. AVM girişinde çizgi film karakterleri ve dev plazmada ‘Hoş geldin Rızgar’ görüntüsüyle karşılanan Tezel alışveriş yaptı. Formalarını oyunculara imzalatan Tezel futbolcularla hatıra fotoğraflı çektirerek AVM’de dolaşmaya devam etti. Daha sonra oyun salonunda oynamak isteyen Tezel doyasıya oyunlar oynayarak kahkahalar eşliğinde oyuncak marketine girerek istediği oyuncakları tek tek seçerek aldı. Gün boyunca AVM’de istediği her şeyi ücretsiz bir şekilde yapan Rıgar Tezel, unutulmaz bir gün yaşadı.

“İstediği her şeyi ücretsiz bir şekilde aldı”

Çocuklar üşümesin gönüllüler üyesi olan Ahmet Eliçin, hayali olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yollarda olduğunu dile getirerek bugün Rızgar Tezel için çabaladıklarını ve Rızgar’ın hayalini yerine getirdiklerini söyledi. Eliçin, “Bugünde bir hayali olan engelli kardeşimiz için buradayız. Hayali AVM’de istediği gibi alışveriş yaparak eğlenmek ve mutluluğu yakalayabilmek olduğunu duyduk. Engelli kardeşimiz grubumuzda olan bir arkadaşımızın komşusu, arkadaşımız ve Rızgar Tezel’in annesi muhabbet ederken geçen hafta AVM’ye geldiklerini dile getirerek maddi durum imkansızlığından dolayı Tezel’in hayalini gerçekleştiremediklerini söylemiş. Arkadaşımızda durumu bize anlatınca bizde istediği AVM olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi ile görüştük. Sağ olsunlar onlarda bize yardımcı oldular. Amed Spor oyuncuları da geldi, Rızgar futbolcularla birlikte forma aldı. Futbolcular daha sonra formayı imzaladı, Rızgar’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Daha sonra oyun alanına geçildi, istediği gibi istediği mağazaya girerek istediği her şeyi ücretsiz bir şekilde aldı” dedi.

“Çok mutlu bir gün geçirdim”

Hayali gerçekleşen engelli Rızgar Tezel, eğlence merkezine gittiğini, oyuncak araba ve forma aldığını dile getirerek formasını alıp eve gideceğini mahallede fors atacağını kaydederek çok mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Rızgar Tezel’in annesi Nazan Tezel ise oğlunda doğuştan bilateral radial agenesis hastalığı olduğunu dile getirerek oğlunun hayalinin yerine gelmesi kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Tezel, “Çocuklar üşümesin grubunda bir arkadaş vesile oldu, şuanda hiçbir şey anlatamıyorum. Oğlumun yaşadığı sevinç beni çok mutlu etti. Avmye gitti eğlendi, Amed Spor’un oyuncularıyla fotoğraf çekti ona forma imzaladılar. Rızgar’ın doğuştan hastalığı vardı. Her iki kolunda bilateral radial agenesis hastalığı vardı. Daha sonra bir koluna uzatma yapıldı. 8 yıllık bir tedavisi vardı, Temmuz ayında da bir ameliyat olacak. Tedavi süreci uzun sürdüğü için maddi konuda biraz sıkıntı çekiyoruz, vicdanlı ve merhametli kim olursa olsun yardıma ihtiyacımız var. Benim şuanda mutluluktan vücudum titriyor” diye konuştu.

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

9 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdiler