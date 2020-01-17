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  4. 9 yaşındaki çocuk 2. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı

9 yaşındaki çocuk 2. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir binanın 2.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir binanın 2. katından beton zemine düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Yalıncak mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın bulunduğu binanın 2. katından aşağıya sarkan ve ardından beton zemine düşen 9 yaşlarındaki Salih Emir Albayrak ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü gören banka güvenlik görevlileri hemen yanına koşarak müdahale etti. Albayrak, ardından Özel İmperial Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Beyin Cerrahı babası Özel İmperial Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ahmet Hamdi Albayrak tarafından ilk kontrolleri yapılan minik Salih Emir ameliyata alındı.

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