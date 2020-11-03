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9 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:20 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin 5’inci katından düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin 5’inci katından düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 9 yaşındaki M.E.G. iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek sert zemine çakıldı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. 9 yaşındaki çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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