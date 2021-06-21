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  4. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi tehlikeli TikTok akımını işaret etti

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi tehlikeli TikTok akımını işaret etti

21.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yaşındaki LaTerius Smith Jr. yatak odasında boynunda bir kemerle hareketsiz bir şekilde bulundu. Aile ise çocuğun ölümünü bir TikTok akımına bağladı.

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi tehlikeli TikTok akımını işaret etti

Olay ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde yaşandı. 9 yaşındaki LaTerius Smith Jr. 10 Haziran günü hayatını kaybetti.

ODASINDA BOYNUNDA KEMERLE BULDULAR

Aile üyeleri, LaTerius'u yatak odasında boynunda bir kemerle hareketsiz bir şekilde buldu. Çocuğun yerel bir hastaneye kaldırıldığı, ancak hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi tarafından "TJ" olarak bilinen LaTerius, bu ayın sonunda 10 yaşına girecekti.

AİLEYE GÖRE ÖLÜM SEBEBİ TIKTOK'TAKİ AKIM

LaTerius'un aile büyüğü Barbara Williams ise 9 yaşındaki çocuğun bazı insanların çeşitli sitelere aptalca şeyler koyması yüzünden hayatının sona erdiğini söyledi. İddialara göre çocuk, TikTok'taki 'boğulma' akımına katıldığı için öldü. TikTok'tan ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil.

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SOSYAL MEDYADA KENDİLERİNİ BOĞUYORLAR

Son birkaç yılda, sosyal medya uygulamalarında "Pass-out Challenge" gibi son derece tehlikeli akımlar yayıldı. Akım, insanları kendilerini boğmaya teşvik ediyor. TikTok'un topluluk yönergeleri ise bu tür davranışları tasvir eden, teşvik eden, normalleştiren ve yücelten içerikleri yasaklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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