9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi tehlikeli TikTok akımını işaret etti

Olay ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde yaşandı. 9 yaşındaki LaTerius Smith Jr. 10 Haziran günü hayatını kaybetti.

Aile üyeleri, LaTerius'u yatak odasında boynunda bir kemerle hareketsiz bir şekilde buldu. Çocuğun yerel bir hastaneye kaldırıldığı, ancak hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi tarafından "TJ" olarak bilinen LaTerius, bu ayın sonunda 10 yaşına girecekti.

HEARTBREAKING: Family believes a social media challenge that involves strangulation led to the death of nine-year-old LaTerius Smith Jr. Tonight his relatives urge parents to monitor their children’s social media and what they do online. Their story at 5 @3onyourside pic.twitter.com/rX2JwbsOAp