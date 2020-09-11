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9 yaşındaki çocuk için özel ekip kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde elbise dolabında atkı ile asılı halde bulanan 9 yaşındaki R.E.Ç.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde elbise dolabında atkı ile asılı halde bulanan 9 yaşındaki R.E.Ç. için özel ekip kuruldu.
Olay, dün, Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Belediye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Ç.Ç., 4 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki R.E.Ç.’yi evde bırakıp, alışverişe gitti. Bir süre sonra geri gelen anne Ç.Ç., R.E.Ç.’yi elbise dolabında atkı ile boynundan asılı halde bulan anne sinir krizleri geçirdi. Kilimli Semt Polikliniğine acil olarak kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sır ölüm için özel ekip kuruldu
9 Yaşındaki R.E.Ç için ölümü için Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla özel ekip kuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla R.E.Ç.’nin ölümündeki sır perdesinin aralanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

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