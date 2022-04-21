HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısından bu yöntemle kurtuldu

9 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısından bu yöntemle kurtuldu

21.04.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’den bir köpek saldırısı haberi daha geldi. Başıboş dolaşan 5 köpek, arazide oynayan 2 çocuktan birini hedef alarak saldırdı. 9 yaşındaki çocuğun derin kesikler oluşan baldırına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ölü taklidi yaparak parçalanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın’ı hedef alarak baldırından ısırdı. Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.

AW600877_05

"ÇOCUĞUM BEKLEMEMİŞ OLSA DAHA FELAKET ŞEYLER OLACAKTI"

Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, “Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak ‘Anne köpek ısırdı’ beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısırabilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; ‘Anne çok kötüyüm’ diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; ‘Anne korkuyorum’, ‘Köpek ısırırsa tekrar’ şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu” diye ifade etti.

"ISIRDIĞI YER DERİN"

Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın “Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, ‘Buna dikiş atılmaz şu anda’ dedi. Pansuman yaptı” dedi.

AW600877_02

KAÇMA ANI KAMERADA

Öte yandan saldırıdan sonra kaçma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların olayın gerçekleştiği yere gitmesi ve ardından koşarak uzaklaşması yer aldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları!21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları!
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
Dünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayıDünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Tarım Bakanlığından Kinder kararı!

Tarım Bakanlığından Kinder kararı!

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...

Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.