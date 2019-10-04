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9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuk gözyaşları arasında hayatını kaybettiği mezarlıkta toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Acısu Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk gördü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan olay eri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Öte yandan, Vail El Suud’un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edildi.

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