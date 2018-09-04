9 yaşındaki çocuk, şakalaşırken av tüfeğiyle komşusunu vurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, 9 yaşındaki M.G., eve gelen komşusu Fatma Arık'ı (52) av tüfeğiyle 'Seni vurayım mı?' diye şaka yaparken silahın kazara ateş alması sonucu elinden vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Arık, komşusu F.G.'nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre M.G., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini Arık'a doğrultup 'Seni vurayım mı?' diye şaka yapmak istedi. Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Fatma Arık her iki elinden yaralandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Arık tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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