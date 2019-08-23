9 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Adana’da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için polis arama çalışması başlattı.

Olay, Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı kenarında oynayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ali Hevil dengesini kaybederek suya düştü. Sulama kanalına düşen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Küçük çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri çocuğun bulunabilmesi için çalışma başlattı. Çocuğun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.



