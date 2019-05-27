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9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 20:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), bir arkadaşıyla Cumhuriyet Mahallesi Kanal 1 Sokak’taki sulama kanalına girdi. İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören bir vatandaş, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı. Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğunu cesedi suya girdikleri yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kanalın içinde bulundu. Çocuğunu cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan babayı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
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