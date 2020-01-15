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  4. 9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Hanife Aykut (9), menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

Hayretttin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Hanife Aykut (9), menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölgede menenjite yol açan bakterinin bulaşma riskine karşı tedbir alındı.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eski Kızılelma Mahallesi'nde Hanife Aykut, 2 Ocak'ta rahatsızlığı nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada muayene edilen küçük kız, menenjit şüphesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Testlerin ardından 'meningokok y' bakterisi tespit edilen küçük kızda öncelikle üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başlayan hastalık, ardından orta kulak iltihabına neden oldu. Tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybeden Hanife Aykut, 12 Ocak'ta kırsal Eski Kızılelma Mahallesi'nde toprağa verildi.
Küçük kızın hayatını kaybetmesinin ardından hastalığa yol açan bakterinin bulaşmaması için mahallede tedbirler alındı. Hastalığın öksürük, hapşırık gibi etkenlerle bulaşıcı olması nedeniyle mahalledeki 70 çocuk tedbir amaçlı aşı olurken, yetişkinlere de ilaç tedavisi uygulandı. Öte yandan hastaneye şu ana dek benzer bir şikayetle gelen hasta olmadığı öğrenildi.

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