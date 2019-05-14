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9 yaşındaki Kerem, köpeklerin saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde okuldan evine dönen 9 yaşındaki Kerem Tarım, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde okuldan evine dönen 9 yaşındaki Kerem Tarım, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan ve sırtı ile kollarından ısırılan Kerem, "Bir anda bana doğru koşmaya başladı. Bir süre kovaladılar, daha sonra yakalayıp, ısırmaya başladılar" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Kerem Tarım, ders bitiminde eve dönmek için yürümeye başladı. Ancak ara sokakta yürüyen çocuğa, bir anda çok sayıda sokak köpeği saldırdı. Köpeklerin sırtı ile kolunu ısırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ardından da bir esnafın otomobiliyle İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 'ÖNCE KOVALADILAR, SONRA SALDIRDILAR' Tedavisinin ardından taburcu edilen Kerem Tarım, köpekleri görünce çok korktuğunu belirterek, ''Okuldan eve geliyordum, sokaktan çıkan köpekler bir anda bana doğru koşmaya başladı. Bir süre kovaladılar, daha sonra beni yakalayıp, ısırmaya başladılar. Çevredekiler görüp, geldi. Ben de kurtulmayı başardım'' dedi. Çocuğun ailesi ise başıboş köpeklerin sürü halinde sokaklarda dolaştığını, bölgede korkuya neden olduğunu öne sürerek, önlem almayan belediye ekiplerine tepki gösterdi. Esnaf da köpeklerin daha önce dolaşırken çektikleri fotoğrafları göstererek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

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