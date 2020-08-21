9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!

Korkunç suçun detayı, küçük çocuğun el yazısıyla yazdığı notla ortaya çıktı. Kurbanın annesi beş ayrı cinsel saldırı suçundan hüküm giydi. Ancak anne kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mail Online’ın haberine göre, yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 41 yaşındaki kadın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük çocuk, 2014 ve 2015 yılları arasında her gün annesi tarafından eve getirilen insanlar tarafından tecavüze uğradı. Kurban, psikoloğuna el yazısıyla yazılmış “Annem ve arkadaşları yanıma gelir ve bana uygunsuz şekilde dokunurdu” notuyla, tecavüzleri ifşa etti. Psikoloğun durumu polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

9 yaşındaki çocuk, annesinin kendisine uykusunu getiren bir şey içirdiğini de belirtti. Küçük çocuk mahkemeye verdiği ifadede, uyandığında üzerinde garip adamlar olduğunu ve annesinin de kendisini dizginlemek için ellerinden tuttuğunu söyledi.

Kurban ayrıca annesinin erkeklerden para istediğini ve her seferinde başka bir erkek tarafından tecavüze uğradığını söyledi.