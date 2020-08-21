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9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Avustralya’da bir kadın 9 yaşındaki çocuğuna Playboy giysileri giydirerek, erkekler tarafından tecavüz edilmesine izin verdiği suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!

Korkunç suçun detayı, küçük çocuğun el yazısıyla yazdığı notla ortaya çıktı. Kurbanın annesi beş ayrı cinsel saldırı suçundan hüküm giydi. Ancak anne kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mail Online’ın haberine göre, yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 41 yaşındaki kadın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük çocuk, 2014 ve 2015 yılları arasında her gün annesi tarafından eve getirilen insanlar tarafından tecavüze uğradı. Kurban, psikoloğuna el yazısıyla yazılmış “Annem ve arkadaşları yanıma gelir ve bana uygunsuz şekilde dokunurdu” notuyla, tecavüzleri ifşa etti. Psikoloğun durumu polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

9 yaşındaki çocuk, annesinin kendisine uykusunu getiren bir şey içirdiğini de belirtti. Küçük çocuk mahkemeye verdiği ifadede, uyandığında üzerinde garip adamlar olduğunu ve annesinin de kendisini dizginlemek için ellerinden tuttuğunu söyledi.

Kurban ayrıca annesinin erkeklerden para istediğini ve her seferinde başka bir erkek tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Duruşma sırasında kurban intihara karşı gözetim altında tutulurken, henüz hiçbir erkek tecavüzle suçlanmadı. Kurbanın babası ise uyuşturucu suçlamaları nedeniyle saldırılar gerçekleştiği dönem hapisteydi. Baba, daha önce mahkemeye kızının ruh sağlığının kötü olduğunu ve intihar nedeniyle gözetimde olduğunu söylemişti. Kurbanın babası “Kendini üç kez öldürmeye çalışmış bir çocuğun kahrını çekmek zorundayım” demişti.

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