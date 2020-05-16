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  4. 9 yaşındaki kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

9 yaşındaki kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

9 yaşındaki kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde döverek öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

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Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

(İHA)

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