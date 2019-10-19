9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A. nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı.

Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E’yi babasına şikayet etmek istedi. İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekerek yumruk vurup yere düşürdü. Kendisini döven A.E.’nin elinden zor kurtulup eve giden küçük çocuk olup biteni ailesine anlattı.

Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu.

Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, “Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor.