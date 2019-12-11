9 yaşındaki Laurent 'ABD'nin en iyi üniversitesine' gidecek

Dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlandığı Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini ailesinin isteği ile bırakan 9 yaşındaki Laurent Simons, öğrenimine ABD'de devam edecek.

Baba Alexander Simons, Salı akşamı Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında, oğlunun "ABD'nin en iyi üniversitesine gideceğini" söyledi. Ancak isim vermedi.

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyan ve "mucize çocuk" olarak adlandırılan Laurent Simons, bu yıl başladığı üniversiteyi, her hafta bir sınava girerek, 26 Aralık'tan önce bitirmeyi planlıyordu.

Böylece ailesi Laurent'in 9 yaşında dünyanın en genç üniversite mezunu olmasını hedefliyordu. Ancak Eindhoven Teknik Üniversitesi, aile ile yaptığı toplantıda Laurent'in yeteneklerinin daha fazla gelişmesi için, 2020 ortalarında mezun olmasını önerdi.

Anne ve babası, bu takvimi kabul etmeyerek, Laurent'in okulu bırakmasına karar verdi. Üniversiteye göre, şu anki uygulanan zaten hızlı bir program. Daha hızlısı Luarent'in akademik gelişimi için uygun değil. Okul, "öğrenci mahremiyeti" gerekçesiyle daha fazla açıklama yapmak istemiyor.