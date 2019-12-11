HABER

9 yaşındaki Laurent 'ABD'nin en iyi üniversitesine' gidecek

11.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlandığı Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini ailesinin isteği ile bırakan 9 yaşındaki Laurent Simons, öğrenimine ABD'de devam edecek. Baba Alexander Simons, oğlunun "ABD'nin en iyi üniversitesine gideceğini" söyledi, ancak isim vermedi.

Dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlandığı Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini ailesinin isteği ile bırakan 9 yaşındaki Laurent Simons, öğrenimine ABD'de devam edecek.

Baba Alexander Simons, Salı akşamı Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında, oğlunun "ABD'nin en iyi üniversitesine gideceğini" söyledi. Ancak isim vermedi.

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyan ve "mucize çocuk" olarak adlandırılan Laurent Simons, bu yıl başladığı üniversiteyi, her hafta bir sınava girerek, 26 Aralık'tan önce bitirmeyi planlıyordu.

Böylece ailesi Laurent'in 9 yaşında dünyanın en genç üniversite mezunu olmasını hedefliyordu. Ancak Eindhoven Teknik Üniversitesi, aile ile yaptığı toplantıda Laurent'in yeteneklerinin daha fazla gelişmesi için, 2020 ortalarında mezun olmasını önerdi.

Anne ve babası, bu takvimi kabul etmeyerek, Laurent'in okulu bırakmasına karar verdi. Üniversiteye göre, şu anki uygulanan zaten hızlı bir program. Daha hızlısı Luarent'in akademik gelişimi için uygun değil. Okul, "öğrenci mahremiyeti" gerekçesiyle daha fazla açıklama yapmak istemiyor.

Ailenin aldığı, "9 yaşında mezuniyet yoksa, okula devam etmesin" kararının altında, Laurent'e başka üniversitelerden gelen teklifler yatıyor.

Baba Alexander, çocuklarının, bir başka üniversiteden "harika bir teklif aldığını" belirterek, "Eğer Anderlecht'te oynarken Barcelona'dan teklif almışsan bunu değerlendirmemek akıllıca olmaz" dedi.

Simons, Eindhoven Teknik'in önerisine uymuş olsalar, Laurent'in 8 ay daha okula devam etmek zorunda kalacağını vurguladı.

'Çabuk sıkılıyor'

Oğlunun, her sınavı bir haftada verdiğini belirten babası, kursun 1 haftayı geçmesi durumunda Laurent'in çabuk sıkıldığını ve bu nedenle üniversitenin takviminin, Laurent'in planlarına uymadığını söyledi.

Laure

Alexander Simons, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "de Pauw" adlı programda, Laurent'in ABD'deki en iyi üniversiteye gideceğini açıkladı. Ancak, yapılan sözleşme uyarınca üniversitenin adını vermedi.

Babaya göre, ABD'de üstün yetenekli çocukların üniversiteye gönderilmesi konusunda çok fazla olanak sunuluyor.

Alexander Simons'a göre, Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki Hollandalı öğrenciler arsız, Laurent ise, utangaç. Bu durum, çocuğunu olumsuz etkiledi. Babası, Laurent'ten sorumlu olan "yaşlı öğretim üyesinin" de durumu idare edemediğini savundu.

Babasına göre Laurent'in hayali yapay organ geliştirmek. Bunun için elektrik mühendisliği, robotik ve sibernetik alanında çalışmalar yapacak. Laurent'in, bu konuda dünyanın en iyi üniversitelerinden bir olan Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çalışmalar yapabileceği belirtiliyor.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
Britanya seçim kampanyasına doğruluk testi: 'Muhafazakar Parti tarafından verilen reklamların yüzde 88'i seçmeni yanıltıcı'Britanya seçim kampanyasına doğruluk testi: 'Muhafazakar Parti tarafından verilen reklamların yüzde 88'i seçmeni yanıltıcı'
Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, soykırım davasında Myanmar lehinde ifade verdiNobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, soykırım davasında Myanmar lehinde ifade verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’dan Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış

DRV Başkanı açıkladı! Yüzde 28 arttı

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.