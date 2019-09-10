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9 yaşındaki Melike nakille hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da böbrek hastası Melike Akın (9), trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen S.D.'nin (16) bağışlanan böbreğiyle yaşama tutundu.

9 yaşındaki Melike nakille hayata tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da böbrek hastası Melike Akın (9), trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen S.D.'nin (16) bağışlanan böbreğiyle yaşama tutundu.
Diyarbakır'da oturan 4 çocuk sahibi Özlem ve Veysi Akın, ikinci çocukları Melike 5 yaşına geldiğinde, yaşıtlarıyla kilo farkı olduğunu gördü. Melike'yi doktora götüren Akın çifti, çocuklarının nefronofitizis hastalığı olduğunu öğrendi. Melike'nin hastalığının teşhisinin ardından ilaç tedavisine başlayan doktorları, 2 yıl uygulanan tedaviden olumlu sonuç alamayınca periton diyalize başlamak zorunda kaldı.
Melike Akın, ailesiyle birlikte 8 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne geldi. Organ Nakli Koordinasyon Birimi'nde bilgilendirilen Akın ailesi, genetik hastalıkları nedeniyle kızlarına bağışçı olamadı. Aile, kızlarının Sağlık Bakanlığı Böbrek Bekleme Listesi'ne alınması için başvuruda bulundu.
OKULUNA DÖNECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR
Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen S.D.'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. S.D.'nin böbreği, bir hafta önce Akdeniz Üniversitesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Melike Akın'a nakledildi. Böbrek nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan Melike, arkadaşlarıyla buluşacağı ve yarım bıraktığı okuluna döneceği günü bekliyor.
'BİR ANNE BAŞKA NE İSTER'
Anne Özlem Akın, "7 yaşından bu yana diyalize bağlanarak yaşama tutundu. Çok zorlu bir süreç geçti. Dayanılmaz acılar çekiyordu. Okul ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Haftanın üç günü hemodiyalize girmek onu çok yoruyordu. Onu bu halde görmek beni çok üzüyordu" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal ile görüşüp Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na kaydolduklarını söyleyen Özlem Akın, "Bir hafta önce kadavradan böbrek bulunduğu haberi geldi. Nakil gerçekleşti ve kızım sağlığına kavuştu. Kızımın diyalizden kurtulması bizi çok mutlu etti. Çocuğum koşup arkadaşlarıyla oynayacak, bir anne başka ne ister ki" diye konuştu.
Melike Akın ise "Beni hayata bağlayan, yeniden koşup arkadaşlarımla buluşmama neden olan ağabey ve organlarını bağışlayan aileye sonsuz teşekkür ediyorum. Herkes organlarını bağışlasın, çocuklar sağlığına kavuşsun. Artık ben de koşup oynayacağım. Çok mutluyum" dedi.

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9 yaşındaki Melike nakille hayata tutundu9 yaşındaki Melike nakille hayata tutundu

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