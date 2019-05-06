9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, ramazan ayında vatandaşları sahur vaktinde uyandıran davulcular arasında 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül de bulunuyor.

Kentte "On bir ayın sultanı"nın gelmesiyle davulcular bayrama kadar sahur mesailerini sürdürecek.

Pamukkale ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Erhan Şengül (40), 9 yaşındaki oğlu Hamdi Berat Şengül ile davul çalıyor.

Pelitlibağ Mahallesi'nde elindeki tokmağı ve omzundaki davuluyla vatandaşları sahura kaldıran Hamdi Berat Şengül, gazetecilere, 3 yaşında davul çalmaya başladığını, 4 yıldır da ramazanda davul çaldığını söyledi.

Mıntıkasındaki mahallenin ara sokaklarında davul çaldığını belirten Şengül, "Ben davul çalmayı çok seviyordum. Babam da bana büyük bir davul aldı. 3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker de veriyorlar. Davulu elime alıp tokmağa vurduğum zaman hemen ritm tutuyorum, millet uyanıyor. Erken saatte kalkıp davul çalmak bana zor gelmiyor. Sabah erkenden uyanıyorum. Babamı da uyandırdıktan sonra sokağa çıkıyoruz." diye konuştu.