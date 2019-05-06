HABER

9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 04:11 | Son Güncelleme

Denizli'de 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül, babasıyla sokaklarda davul çalarak sahur vaktinde vatandaşları uyandırıyor - "3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker veriyorlar"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, ramazan ayında vatandaşları sahur vaktinde uyandıran davulcular arasında 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül de bulunuyor.

Kentte "On bir ayın sultanı"nın gelmesiyle davulcular bayrama kadar sahur mesailerini sürdürecek.

Pamukkale ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Erhan Şengül (40), 9 yaşındaki oğlu Hamdi Berat Şengül ile davul çalıyor.

Pelitlibağ Mahallesi'nde elindeki tokmağı ve omzundaki davuluyla vatandaşları sahura kaldıran Hamdi Berat Şengül, gazetecilere, 3 yaşında davul çalmaya başladığını, 4 yıldır da ramazanda davul çaldığını söyledi.

Mıntıkasındaki mahallenin ara sokaklarında davul çaldığını belirten Şengül, "Ben davul çalmayı çok seviyordum. Babam da bana büyük bir davul aldı. 3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker de veriyorlar. Davulu elime alıp tokmağa vurduğum zaman hemen ritm tutuyorum, millet uyanıyor. Erken saatte kalkıp davul çalmak bana zor gelmiyor. Sabah erkenden uyanıyorum. Babamı da uyandırdıktan sonra sokağa çıkıyoruz." diye konuştu.

Sahurda oğlunun kendisini kaldırdığını ve sokaklara çıktıklarını belirten Şengül, "Oğlum, sahurda davulcuları gördükten sonra küçük bir davulla bu işe başladı. Sahurda ben de ona eşlik ediyorum. 4 yıldır ramazan ayında mahalleliyi kaldırıyoruz. En sonunda ona büyük bir davul aldık. Mahalleye gelen diğer ramazan davulcuları da bizi tanıyor. Onlarla birlikte de bazen davul çalıyoruz. Vatandaşlar da artık Hamdi Berat’ı tanıyor. Balkonlardan el sallıyorlar" ifadelerini kullandı.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındıDiyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı
Ramazan davulcuları görev başındaRamazan davulcuları görev başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
davul ORUÇ Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.