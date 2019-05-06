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9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 06:59 | Son Güncelleme

Denizli'de, ramazan ayında vatandaşları sahur vaktinde uyandıran davulcular arasında 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül de bulunuyor.

9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

Kentte "On bir ayın sultanı"nın gelmesiyle davulcular bayrama kadar sahur mesailerini sürdürecek. Pamukkale ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Erhan Şengül (40), 9 yaşındaki oğlu Hamdi Berat Şengül ile davul çalıyor.

Pelitlibağ Mahallesi'nde elindeki tokmağı ve omzundaki davuluyla vatandaşları sahura kaldıran Hamdi Berat Şengül, gazetecilere, 3 yaşında davul çalmaya başladığını, 4 yıldır da ramazanda davul çaldığını söyledi.

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Mıntıkasındaki mahallenin ara sokaklarında davul çaldığını belirten Şengül, "Ben davul çalmayı çok seviyordum. Babam da bana büyük bir davul aldı. 3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker de veriyorlar. Davulu elime alıp tokmağa vurduğum zaman hemen ritm tutuyorum, millet uyanıyor. Erken saatte kalkıp davul çalmak bana zor gelmiyor. Sabah erkenden uyanıyorum. Babamı da uyandırdıktan sonra sokağa çıkıyoruz." diye konuştu.

Sahurda oğlunun kendisini kaldırdığını ve sokaklara çıktıklarını belirten Şengül, "Oğlum, sahurda davulcuları gördükten sonra küçük bir davulla bu işe başladı. Sahurda ben de ona eşlik ediyorum. 4 yıldır ramazan ayında mahalleliyi kaldırıyoruz. En sonunda ona büyük bir davul aldık. Mahalleye gelen diğer ramazan davulcuları da bizi tanıyor. Onlarla birlikte de bazen davul çalıyoruz. Vatandaşlar da artık Hamdi Berat’ı tanıyor. Balkonlardan el sallıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Denizli Ramazan Bayramı

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