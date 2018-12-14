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9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kanını donduran 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde tüyler ürperten bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örnekleri eşleşti. Katiller Sedanur'u önce bağlayıp sonra tecavüz etmiş. Günlerce aranan küçük çocuğun cesedi bulunduğunda Müge Anlı ve stüdyodakiler kahrolmuştu.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi.

BİLEKLERİNDE İP İZİNE RASTLANDI

Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.

Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sedanur Güzel cinayet tecavüz

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