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  4. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 22:05 | Son Güncelleme

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan G.A. ile Hami K.’nin olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre, Müge Anlı’nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., “Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi.

HAMİ K.'NİN ANNESİ VE KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.

gulu

4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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