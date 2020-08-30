9 yaşındaki Tuğçe’nin 30 Ağustos klibi sosyal medyayı salladı

Ardeşen ilçesinde yaşayan ilkokul 3'ncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırladığı klipte Türk kadınını canlandırdı.

Bahçede çalışırken gelen top sesleri üzerine elinde Türk bayrağıyla Şair Orhan Şaik Gökyay’ın 'Bu Vatan Kimin' şiirini okuyan Tuğçe’nin klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Minik Tuğçe, “30 Ağustos gününün yurdumuzun düşmanlardan kurtarıldığı gün olduğunu annem ve babam anlatmışlardı. Biz de atalarımızın yaşadığı bu önemli günü anıp, o gün gibi yaşayarak arkadaşlarıma hatırlatmak için bu klibi çektik” dedi.

DHA

