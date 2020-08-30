HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 9 yaşındaki Tuğçe’nin 30 Ağustos klibi sosyal medyayı salladı

9 yaşındaki Tuğçe’nin 30 Ağustos klibi sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Rize’de ilkokul öğrencisi Tuğçe Yakıcı'nın (9), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hazırladığı klip sosyal medyada ilgi gördü.

9 yaşındaki Tuğçe’nin 30 Ağustos klibi sosyal medyayı salladı

Ardeşen ilçesinde yaşayan ilkokul 3'ncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırladığı klipte Türk kadınını canlandırdı.

25cdfe63461cd8e040c428779c14c5f2

Bahçede çalışırken gelen top sesleri üzerine elinde Türk bayrağıyla Şair Orhan Şaik Gökyay’ın 'Bu Vatan Kimin' şiirini okuyan Tuğçe’nin klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

a3d1629670e4bfd7dc3052041af8101f

Minik Tuğçe, “30 Ağustos gününün yurdumuzun düşmanlardan kurtarıldığı gün olduğunu annem ve babam anlatmışlardı. Biz de atalarımızın yaşadığı bu önemli günü anıp, o gün gibi yaşayarak arkadaşlarıma hatırlatmak için bu klibi çektik” dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Sevinçleri milyonları duygulandırdıSevinçleri milyonları duygulandırdı
Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?Koronavirüs ne zaman bitecek? Pandemi ne zaman sona erecek?
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Sosyal medya yıkıldı! Rizeli esnaftan sele karşı ilginç önlem
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Sevinçleri milyonları duygulandırdı
Yokuşta kayan çekici, kurtarmak için geldiği araca böyle çarptı
Operatörün zor anları! Hatası pahalıya patladı
Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı
Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı
Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Binlerce kez izlendi! Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme
Savaş uçaklarından ilginç deneme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.