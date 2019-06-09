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9 yaşındaki Yaşar, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, halk plajında serinlemek için denize giren Yakup Bozar (9), boğuldu.

9 yaşındaki Yaşar, denizde boğuldu

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, halk plajında serinlemek için denize giren Yakup Bozar (9), boğuldu.
Olay, dün, Marmara Ereğlisi'nin halk plajında meydana geldi. Teyzesi Kadriye Z. ve yakınları ile birlikte plaja giden Yakup Bozar, serinlemek için denize girdi. Kadriye Z., bir süre sonra yeğeninin kıyaya yakın yerde hareketsiz durduğunu gördü. Hemen yanına koşup, Yakup'u kucağına alan teyzesi, baygın olduğunu fark etti. İhbarla plaja gelen sağlık görevlileri, Yakup'u ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yakup Bozar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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9 yaşındaki Yaşar, denizde boğuldu

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