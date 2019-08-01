9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol, babasıyla birlikte öğlen saatlerinde tarladan döndü. Ailesi, Yunus Emre Akyol'u evde bırakarak akraba ziyaretine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede oyun oynamak için evden çıkan Yunus Emre, arkadaşlarından ayrılarak bir anda gözden kayboldu. Akraba ziyaretinden dönen aile, çocuklarını bulamadı. Mahalle sakinlerinden yardım isteyen baba Hüseyin Akyol (40), her yerde oğlunu aradı. Yapılan arama çalışmaları sonucu oğluna ulaşamayan baba, saat 21.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Yunus Emre'nin evinin çevresinde bulunan arazide uzun süre arama yaptı. Çevrede yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

Baba Hüseyin Akyol'a ait evin çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yunus Emre'yi saat 01.00 sıralarında evin avlusunda bulunan tarım ilaçlama tankının içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde tankın içerisinde yatan çocuğun, zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre'nin ailesi ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirirken, çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.