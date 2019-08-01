9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (3)

17 YAŞINDAKİ AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol'u, 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma ekipleri, Yunus Emre Akyol'u son olarak gören yaklaşın 20 kişinin ifadesine başvurdu. Akyol'un ağabeyi Ö.F.A.'nın ifadesi de Çocuk Şube ekiplerince alındı. Burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler, Ö.F.A.'nın üzerinde odaklandı. Ö.F.A., kardeşiyle kavga ettiklerini, daha sonra tokat atıp bayılttığını ve kardeşini tarım ilaçlama tankına atıp, üzerine de kapağını kapattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.F.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yunus Emre Akyol'un yüzüne darbe aldığı ve daha sonra havasız kalarak öldüğü kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

