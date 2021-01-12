9 yaşından 13 yaşına kadar istismar etti! Kan donduran ifade

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir oto galeri işleten İ.B. isimli şahıs, iddiaya göre yanında çalışan H.O.’nun 14 yaşındaki kızı B.A.’yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.’den şikayetçi oldu. Yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.'nın babası E.A. da İ.B. hakkında şikayetçi oldu. ANNESİNİN YANINDA ŞAHSIN KENDİSİNE İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.’nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatleri ile annesi ile yaşadığı eve gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiğinde İ.B.’nin kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu ve İ.B. ile aynı yatakta uyumadıklarını söyledi. ANNE HAKKINDA DA DAVA AÇILDI Alınan ifadelerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede i.B. ve kızının ifadesinde şahsın kendisinin yanındayken taciz edildiğini söylediği anne H.O. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan yargılanmaları istendi. Soruşturma sürecinde yurt dışında olduğu tespit edilen İ.B. ise tutuklanmadı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE BU DURUMLAR YAŞANMAKTADIR" Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından İ.B. ve H.O. hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan sanıklar davanın ilk duruşmasında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada savunma veren İ.B., "Sundukları Whatsapp konuşmaları bana ait değildir. Yalancı çelişkili ifadelerle bana komplo kurdular. Benim H.O. ile bir birlikteliğim olmadı. B.A.’nın dediği gibi aramızda yatma gibi bir durumu olmadı. Benim gibi nice zengin iş adamı hakkında böyle şikayetlerde bulunarak ismim çıkmasın diye nice paralar ödenmiştir. İstanbul Sözleşmesi sebebiyle bu durumlar yaşanmaktadır. Bu güne kadar alnım ak, dik durdum bundan sonrada öyle duracağım. Alnım ak. Kurgular yaparak tuzak kuruyorlar. Sadece mağdurun iftira ifadeleri ile ceza verilmesini istemiyorum” dedi. "KIZIMIN ANLATTIĞI GİBİ ARAMIZDA YATMA GİBİ BİR DURUM OLMADI" Kızının yanında istismar edildiği yönündeki iddialar ile ilgili savunma yapan anne H.O. ise, “İ.B., bir kez sarhoş olduğu zaman bizim eve geldi. Konuştuk, sorunlarını anlattı, daha sonra gitti. Ben kızlarımla birlikte yattım. Kızımın anlattığı gibi aramızda yatma gibi bir durum olmadı” diye konuştu.