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9 yıl akrabasının cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra intihar etmişti! Ahmet Emre Yıldır'ın duruşmasında yakınları fenalık geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 19:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi. Gencin yakınları duruşmada yakınları fenalık geçirdi.

9 yıl akrabasının cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra intihar etmişti! Ahmet Emre Yıldır'ın duruşmasında yakınları fenalık geçirdi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü celsesi bugün saat 13.30’da başladı. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı.

İSTİSMAR

Duruşmaya Yıldır'ın annesi, babası, ablaları ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın ilerleyen dakikalarında Yıldır’ın yakınları fenalık geçirdi. Fenalık geçiren aileye adliyede bekleyen 112 ekipleri tarafından müdahale yapıldı.

Mahkemeye heyeti, sanık Tarhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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