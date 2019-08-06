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9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2010 yılımdan batan geminin enkazının kaldırılması için Kdz.

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2010 yılımdan batan geminin enkazının kaldırılması için Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı tarafından söküm ihalesine çıkılacak.
Kdz. Ereğli ilçesinde 54,65 metre boyunda, 8,9 metre eninde ve 713 gros tonluk Ahsen isimli kuru yük gemisi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenmiş ve daha sonrada sulara gömülmüştü. Ahsen isimli hurda halindeki kuru yük gemisinin parçalanıp sökülmesi ve denizde oluşan kirliliğin kaldırılması için Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nın ihaleye çıkacağı belirtildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Ereğli sahil kenarında bulunan geminin söküm ve satış ihalesinin 20 Ağustos 2019 günü saat 15.00’de Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nda yapılacağını açıkladı. İlçede gemi söküm işi ile ilgili olarak yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Çakır şunları kaydetti: “Son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça dile getirilen gemi söküm işi ile ilgili bir bilgi kirliliği var. Bununla ilgili ben doğruları açıklamış olayım. Ereğli’de gemi söküm inşaatıyla ilgili bir talepte bulunmadık. Yasa olarak Ereğli’de böyle bir işin yapılmasına zaten yasa imkan tanımıyor. Zonguldak’ta katılmış olduğumuz bir radyo yayınında Kilimli ile ilgili bizim görüşlerimizi ifade ettiler. Kilimli’de ki gemi söküm işi ile ilgili talep ettiler, bizde konuyla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Ancak bir yerel gazete bunu alıp sanki biz Ereğli’de söküm işi istiyormuşuz gibi bir haber yapması Ereğli kamuoyunda da sıkça dile getirilip sosyal medya da paylaşılır oldu. Bu konuyu düzeltmek istiyoruz. Bizim Ereğli’ye Gemi söküm inşası ile ilgili bir resmi talebimiz olmamıştır, aynı zamanda şuan mevcut yasalar neticesinde Ereğli’de böyle bir şeyin yapılabilme imkanı yoktur. İkinci bir konu ise aynı döneme denk gelmesi tamamen bir tesadüf olmakla birlikte, Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nın gemi söküm ve ihalesi ile ilgili kamuoyu bu iki fikri birleştirmiştir. Bununla da ilgili şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz uzun yıllardır burada batık halde olan gemi artığının sökülüp taşınarak hem denizin hem de çevrenin korunmasına imlan sağlamak iççin bir ihaleye çıkmıştır. Ama bunu maksatlı olarak birileri sanki Kdz. Ereğli’ye gemi söküm işi getiriyoruz, çevreye zarar vereceğiz, kanserojen getireceğiz diye kamuoyunda olumsuz hava oluşturmaya çalışıyor. Ben bunları aydınlığa kavuşturmuş olmak için söylüyorum, Ereğli’de son olarak gemi söküm işi ile ilgili bir talepte bulunmamakla birlikte yasa olarak böyle bir şeye imkân tanınmamaktadır. Diğer bir gemi söküm işi ile Liman Başkanlığının yaptığı da Ofis Yolu’nda ki batık geminin hurdaları alınarak hem denizin hem de burada ki doğanın, çevrenin korunması amaçlı yapılmaktadır.”

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

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