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  4. 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş’ta yakalandı

9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş’ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

Bursa’da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş’ta yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa’da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren Adem T.’nin kaldığı adres tespit edildi.

Bursa’da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş’ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa’da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren Adem T.’nin kaldığı adres tespit edildi. 9 yıl sonra Muş’un Toprakkale köyünde saklandığı merdivenin altındaki gizli bölmede yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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