9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34), o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne- babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.

7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE DEVREDİLDİ

Savcılık Zehra Özkan'ın bulunması için dosyayı, 7 ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, kayıp kadının yakınlarıyla görüşmeler yaptu. Bu görüşmeler sırasında iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.