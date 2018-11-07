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9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2009 yılında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olup kaçan hurdacılık yapan Hüseyin K., dosyanın yeniden alınması sonucu yakalandı.

9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2009 yılında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olup kaçan hurdacılık yapan Hüseyin K., dosyanın yeniden alınması sonucu yakalandı.
Olay 26 Kasım 2009 tarihinde Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısını geçmeye çalışan Halit Kızılırmak'a kamyonetiyle çarpan Hüseyin K., olayın ardından kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Halit Kızılırmak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HURDA TOPLARKEN YAKALANDI
Olayın failinin yakalamaması üzerine dosyayı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği tarihlerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan sürücünün Darıca ilçesinde hurdacılık yapan Hüseyin K. olduğu tespit edildi. Polis, Hüseyin K.'yi Darıca İstasyon Mahallesi'nde hurda topladığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin K., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı

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