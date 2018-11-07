9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2009 yılında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olup kaçan hurdacılık yapan Hüseyin K., dosyanın yeniden alınması sonucu yakalandı. Olay 26 Kasım 2009 tarihinde Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısını geçmeye çalışan Halit Kızılırmak'a kamyonetiyle çarpan Hüseyin K., olayın ardından kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Halit Kızılırmak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. HURDA TOPLARKEN YAKALANDI Olayın failinin yakalamaması üzerine dosyayı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği tarihlerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan sürücünün Darıca ilçesinde hurdacılık yapan Hüseyin K. olduğu tespit edildi. Polis, Hüseyin K.'yi Darıca İstasyon Mahallesi'nde hurda topladığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin K., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu
22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu
ABD sandık başına gitti! Sonuçlar Trump'ı nasıl etkileyecek?
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum